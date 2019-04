Grote deelname aan de Rinus Laan Loop

Afgelopen zaterdag organiseerde ’n Loopie weer de Rinus Laan Wandeltocht. Deze loop wordt al vele jaren gehouden en is ter herinnering aan de overleden oud-politieman Rinus Laan, die ook lid was van “De Kneusjes”.

Met name was Rinus Laan een verwoed wandelaar en hij nam vele jaren deel aan de Vierdaagse van Nijmegen. Er was weer veel animo voor en zaterdagmorgen om 8.30 uur was er al een grote groep lopers bij Sporthal Opperdam, waar de start was. Ook op eigen gelegenheid hebben veel wandelaars de Rinus Laan Loop gelopen zaterdag, zodat er liefst 80 deelnemers geteld konden worden. In Monnickendam was er bij Beuqz en De Waagh een koffiestop. Hoewel het fris was bij de start, klaarde het weer op en kwam ook de zon af en toe tevoorschijn.