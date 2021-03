Grote deelname aan ‘Hart onder de riem’-loop

Omdat de middenstand en horeca het heel zwaar hebben in deze coronatijd en de zwaarste economische klappen ondergaan, is het initiatief ontstaan om hen een hart onder de riem te steken met het houden van een vredige wandeling. De “Hart onder de riem”-loop werd zondagmiddag gehouden.

De organisatie ervan was in handen van Thom Keizer, Elza Kwakman en Monique Konter. De hoop was vooraf dat er zo’n 400 deelnemers zouden zijn. En dat kwam uit, want dit aantal werd ruimschoots gehaald en een wandeling werd gemaakt over de dijk.

Het initiatief werd zéér gewaardeerd door de horeca en ondernemers, die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze moeilijke tijd. Het eindpunt was het Europaplein waar een applaus gegeven werd.