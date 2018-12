Grote deelname aan Koppel Klaverjas Toernooi

In de Jozef vond vrijdagavond een Koppel Klaverjas Toernooi plaats met grote deelname. Er deden liefst 62 koppels aan mee. De organisatie was in samenwerking met de Jozef, de Evenementen-commissie van de RKAV en de Supporters Vereniging Volendam. Er was ook een tombola met vele mooie prijzen.

De opbrengst van dit klaverjasevenement was voor de voetbaljeugd van de RKAV Volendam. Er werden vele lootjes verkocht. De wedstrijdleiding was in handen van Klaas Hoekstra en Nico Kras. Om 19.30 uur ging het klaverjassen van start en voor de drie hoogst geëindigde koppels waren er mooie prijzen te winnen. Er namen ook enkele klaverjaskoppels uit West-Friesland aan deel.