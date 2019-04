Grote deelname aan Volendam Open Dart-toernooi in PX

De grote zaal van PX was afgelopen zaterdag omgetoverd tot een dartcentrum. Hier vond namelijk het Volendam Open 2019 plaats. ’s Morgens was er een ‘opwarmronde’ voor koppels. Hier hadden zich liefst 24 koppels voor ingeschreven en van 10.00 tot 12.00 uur werden de dartpijlen geworpen.

’s Middags vanaf 12.30 uur was het Volendam Open voor singles en 94 darters (uit het gehele land vandaan) konden genoteerd worden. De organisatie was in handen van Dartclub Volendam en dit liep perfect. Op 24 banen tegelijk kon gespeeld worden en alles liep op rolletjes. Het was aanpoken geblazen voor de toernooileiding om alle uitslagen te noteren. Joop van Baalen & Leroy Zondervan wonnen bij de koppers. Bij het Singletoernooi was Rick Hofstra winnaar.