Grote groep kinderen geniet van barbecue

Nadat Anton Goos persoonlijk langs alle groepen zes en zeven van de basisscholen in Volendam is gegaan waren er donderdag uiteindelijk zo'n 70 jongens en meisjes aanwezig bij de barbecue op het kerkplein voor de Vincentiuskerk én er was een speurtocht uitgezet in de kerk.

In samenspraak met de hulp van de leden van het Jongerenpastoraat werd er genoten van een barbecue en was er een speurtocht uitgezet in de kerk. Twaalf vragen moesten worden beantwoord en terwijl de helft van de kinderen fanatiek bezig was de vragen op te lossen was de andere helft lekker buiten aan het genieten van de kipfiletjes, satéstokjes en hamburgers.

Er werd volop genoten van het lekkere eten en het mooie weer en dit initiatief zal zeker een vervolg gaan krijgen.