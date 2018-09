Grote schoonmaak na het kermisweekend

Vier nachten lang was het voor de medewerkers van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente aanpoken geblazen om het kermisterrein weer schoon te vegen. Extra veegmachines waren ingehuurd voor deze klus.

Als de kroegen om 03.00 uur dicht gingen en het kermispubliek huiswaarts was gekeerd, kon de grote veegactie van start gaan. Enorme hoeveelheden plastic bekers werden tijdens de kermis afgevoerd. De mannen zorgden er zo voor dat alle dagen het kermisgebied weer schoon was. Dinsdagmorgen werd na het schoonvegen van het wegdek een grote hoeveelheid scherp zand uitgestort op de dijk door stratenmakerbedrijf Van der Gracht. Dit om de gladheid te bestrijden. In de kroegen was er een grote schoonmaak aan de gang.