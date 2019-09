Grote verbouwing Springplank in zomervakantie!

Het team van De Springplank heeft het in de afgelopen maanden en weken razend druk gehad! Er stond namelijk een rigoureuze verbouwing van de gehele school in de planning en het team werd natuurlijk overal bij betrokken om allerlei zaken uit te zoeken:

“Welke tegeltjes? Hoe moet die kast eruit komen te zien? Welke kleur keukenkastjes? Waar moet de magnetron? Welke meubels moeten we bestellen?” en ga zo maar door. Binnen het kader van het SKOV onderhoudsplan was de Springplank namelijk aan de beurt voor een grote renovatie.

De school is weer een plaatje en voldoet volledig aan hedendaagse normen van hygiëne en luchtkwaliteit. Deze klus is grotendeels geklaard in de zomervakantie, waar een bataljon werklieden dag in dag uit keihard gewerkt heeft om dit voor elkaar te krijgen.