Guus Hiddink, Wim Jonk en 3JS in De Aftrap

De nieuwe 'Aftrap' wordt aanstaande zondag om 12.00uur op LOVE TV een aflevering om niet te missen. Niemand minder dan toptrainer Guus Hiddink komt naar Volendam om zijn mening te geven over het hedendaagse voetbal. Daarnaast zit een toptrainer in wording Wim Jonk, die het met FC Volendam zo goed doet in de Keuken Kampioen Divisie.