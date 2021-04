Haag in brand gestoken bij het tenniscomplex

In de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 uur is door enkele vandalen een haag in brand gestoken bij het complex van tennisvereniging Dijkzicht. Er was een behoorlijke brand. Niet alleen is een groot deel van de haag verbrand, ook de nieuwe netten van de pas aangelegde padelbanen zijn door de vlammen vernield.

Het betekent voor T.V. Dijkzicht weer een fikse schadepost in deze toch al moeilijke Coronatijd. Het vuur werd ’s nachts met de waterspuit geblust. De volgende morgen kon de bende opgeruimd worden. Op de beveiligingscamera’s van de tennisclub zijn de daders moeilijk te zien.

Misschien zijn er omwonenden die van deze zinloze brandstichting camerabeelden hebben. Of dat er getuigen zijn, zodat de daders achterhaald en de schade op hen verhaald kan worden. Foto’s of filmpjes kunnen in de kantine afgegeven worden.