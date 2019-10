Halloween Shopping Night in De Stient

Dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur vond in De Stient voor de tweede keer een Halloween Shopping Night plaats. De promenade in het winkelcentrum was fraai versierd met vlaggetjes, spoken en heksen. De meeste winkels waren tijdens dit event geopend.

Hapjes kon men proeven van Slagerij Runderkamp en Bakker Gutter en in Slijterij De Stient was een proeverij met glühwein. Het winkelend publiek kon profiteren van talloze aanbiedingen. Een mooie meenemer met de feestdagen voor de deur. Er was een live optreden van Mokumse Danny die gezellige meezingers vertolkte om het publiek te vermaken.

Bij D-reizen was een prijsvraag. Door een briefje in te vullen maakten de deelnemers kans op het winnen van een reischeque. Gelukkig bleef het droog deze avond. De Stient-winkeliers waren dik tevreden en de Halloween Shopping Night werd erg goed bezocht.