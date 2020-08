Halve Maen terug in de Volendamse haven

Na twee maanden van afwezigheid keerde de Halve Maen, de VOC-replica van 1609, woensdag terug in de haven van Volendam. Het museumschip is wederom te bewonderen en vormt een onderdeel van het Volendamse havengezicht.

In de hoek van de haven bij de rokerij van de Kale, ligt het schip afgemeerd. In elk geval tot 30 september is Volendam de thuishaven van de Halve Maen. Sinds vrijdag zijn er weer bezichtigingen mogelijk.

Er zijn vrijwilligers aanwezig die een extra uitleg kunnen geven en ruimte hebben voor vragen. Er worden ook vrijwilligers gezocht die verschillende taken voor de instandhouding van de Halve Maen kunnen verrichten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het VOC-schip.