Handbal Dames 1 ten onder tegen Venlo

Met een terechte nederlaag van 26-33 konden speelsters en de technische staf vrede hebben. Handbal Venlo was sneller, fysiek sterker en technisch beter.

Volendam nam nog wel brutaal de leiding met 2-0 maar binnen een paar minuten was het gat al geslagen en liep Volendam achter de feiten aan. Volendam moest hard werken voor de doelpunten en Venlo was in de omschakeling uiterst effectief.

De 15-19 russtand was nog alleszins redelijk, Volendam kreeg in de tweede helft nog kansen maar Venlo bleef de betere ploeg en alleen door het prima optreden van keepster Ellen Overman bleef het verschil onder de tien punten.