Handbal dames 1 wint cruciaal duel

Volendam begon zeer sterk aan de wedstrijd en liet Borhave niet op adem komen. Met veel snelheid en variatie werd Borhave overklast en binnen een kwartier stond er een comfortabele 15-6 stand op het bord.

De dames van Volendam begonnen echter zomaar veel fouten te maken, Borhave ging beter spelen en langzaam maar zeker werd de voorsprong kleiner en kleiner en met de rust was er nog maar een kleine voorsprong. Vertwijfeld zaten de toeschouwers elkaar aan te kijken: “wat gebeurt hier nou toch”?

Na de thee leek Volendam weer even bij de les maar al gauw was het Borhave dat scoorde en Volendam bakte er even helemaal niets meer van. Het kwam zelfs achter maar met enkele geweldige reddingen van keepster Rep bleef Volendam op de been en herpakte zich. Vooral Anja Tol en Sabrina van der Mast kwamen weer los en zo stond er een mooie 30-26 eindstand op het bord. De eerste overwinning ooit voor Volendam in de Eredivisie!