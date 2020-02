Handbal heren 1 verliest ook van Neerpelt

Alhoewel de teams van Kras/Volendam en Neerpelt de gehele wedstrijd aan elkaar gewaagd waren, waren het de bezoekers uit Belgie die met de winst huiswaarts keerden. Met de teruggekeerde international Jorn Smits in de gelederen zat de verdediging goed in elkaar maar aanvallend werden er te veel kansen gemist.

Na de 13-13 ruststand was er ook in de tweede helft van krachtsverschil geen sprake; bij de stand 21-21 was het in balbezit een fout van een Volendammer waardoor Neerpelt makkelijk kon scoren.

De gelijkmaker zat er helaas niet meer in en Neerpelt wist zelfs nog een keer te scoren waardoor de uiteindelijk eindstand van 21-23 op het bord kwam te staan. Met nog twee zware wedstrijden te gaan zal het ontlopen van de degradatieplay-off een (te?) zware opgave worden.