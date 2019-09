Handbal heren 1 weet weer wat winnen is

Het heeft even geduurd maar de eerste winst is binnen. Na zes nederlagen op rij wisten de Volendammers met 31-23 te winnen van Tongeren, een van de topclubs in de Beneleague.

Man of the Match Gerry Eijlers wist zijn teamgenoten dermate op te jutten dat ze vochten als leeuwen en langzaam maar zeker uitliepen of Tongeren.

Toen het in de slotfase een beetje moeilijker ging was Gery Eijlers niet te passeren en bood hij zijn spelers de mogelijkheid om te scoren en zo de winst veilig te stellen. De opluchting was groot, het spel was goed en de volgende wedstrijd tegen koploper Hurry Up moet bevestigen dat Volendam op de weg terug is.