Handballer Geus neemt afscheid van topsport

Leon Geus neemt afscheid van het leven als topsporter en zo ook van de herenhoofdmacht van KRAS/Volendam. Het jeugdexponent – die liefst elf seizoenen voor de oranjehemden uitkwam – wil een rustiger leven ervaren en gaat voor een volgende stap in zijn maatschappelijke carrière bij telecomgigant KPN.

“De afgelopen zeven jaar combineer ik handbal op het hoogste niveau met een fulltime baan. Bij het spelen in de top van Nederland komt de verantwoordelijkheid acht keer per week te trainen. Dat neemt veel tijd en vrijheid in beslag, waardoor ik ook continu in een race tegen de klok was verwikkeld om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Het is nu tijd het wat rustiger aan te doen.”