Handballer Tom Zwarthoed terug bij KRAS/Volendam

Tom Zwarthoed is terug bij KRAS/Volendam. De 19-jarige rechterhoekspeler komt over van The Dome/Handbal Houten en speelt komend seizoen weer voor de club waar hij zijn opleiding genoot. “Ben niet meer het ventje dat ik vroeger was.”

De geboren Volendammer verruilde de opleidingsploeg van KRAS/Volendam in 2018 voor DFS Arnhem. Hier deed hij ervaring op in de top van de Eredivisie, terwijl hij ook dagelijks trainde bij de Handbalacademie op Papendal. Vorig jaar trok de jeugdinternational naar Houten en maakte hier vlieguren in de BENE-League. Ook is de handballer al jaren een vaste waarde bij de nationale jeugdteams van het NHV, waaronder Jong Oranje.

“Het voelt goed om terug te zijn”, vertelt Zwarthoed. “Ik ben goed opgevangen door de groep en heb het al erg naar mijn zijn. Veel jongens ken ik al van Oranje-jeugdteams en mijn vorige periode in Volendam. Ik heb de hele voorbereiding al meegedraaid en dat ging goed. Ik denk dat het een mooi seizoen gaat worden.”

Stappen gezet

Zwarthoed heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet in zijn ontwikkeling. “Door het spelen van veel wedstrijden en het trainen bij de Handbalacademie heb ik meer body gekregen. Ik ben niet meer het ventje dat ik vroeger was. Daarnaast ben ik ook mentaal en handbaltechnisch beter geworden. Ik ben een completere speler en kan zowel in de dekking als in aanvallend opzicht mijn steentje bijdragen.”

Zwarthoed verwacht met KRAS/Volendam een goed seizoen neer te kunnen zetten. “Ik denk dat we onszelf als team goed gaan ontwikkelen en steeds sterker zullen worden. Het meespelen om de landstitel moet het doel zijn. We weten door alle ontwikkelingen rond het coronavirus nog niet hoe de BENE-League zal verlopen, maar ook daar moeten we voor het hoogst haalbare gaan.”

Kes: ‘Simpele en duidelijke keuze’

Zwarthoed is door KRAS/Volendam aangetrokken als vervanger van Sander Visser, die onlangs een transfer naar de Bundesliga maakte. “We hebben gelijk doorgepakt”, vertelt Jan Kes, vanuit de technische commissie betrokken bij de scouting van de herentak. “Het was voor ons een simpele en duidelijke keuze. Tom is een Volendammer, hij speelt in Jong Oranje en is erg serieus met handbal bezig. Daarnaast sluit ons verhaal ook goed aan bij zijn ambities. We zijn blij dat Tom weer in Volendam is teruggekeerd.”