Handballers Kras/Volendam winnen ook van Houten

Met nog vier wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk voor de handballers van Volendam. Na drie overwinningen in de laatste vier wedstrijden kunnen de play-offs voor spelen om het landskampioenschap nog worden gehaald.

In de wedstrijd tegen het lager Houten ging het echt niet allemaal vanzelf; het ging zelfs gelijk op tot 10-10, waarna de spelers de kleedkamer ingingen met een 14-12 ruststand.

Na de pauze behield Volendam de kleine voorsprong, liep uit tot 25-19 en won uiteindelijk met 28-24. Al had het daarvoor nog wel de reacties van de geweldig spelende keeper Gerrie Eijlers (Man of the Match) voor nodig.