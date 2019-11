Handballers maken het koploper een helft moeilijk

De handbalmannen van Kras/Volendam hebben bij de eerste terugwedstrijd in de BeNe League koploper Achilles Bocholt niet kunnen verrassen. De ploeg van trainer Hans van Dijk, die zondagmiddag nog in een spannende ontknoping verloor (27-28) van Bevo, kon dinsdagavond de eerste helft mee komen (18-19) en kwam begin tweede helft op voorsprong, maar daarna was het gedaan met de thuisclub: 28-36. Na twaalf wedstrijden bezet Volendam de voorlaatste plaats, met vier punten.

Door Eddy Veerman

De Belgen namen al snel de leiding in De Opperdam. Bij 8-11 kreeg de thuisclub kans om aan te sluiten, aangezien zowel een speler als de coach van Bocholt een tijdstraf kregen. Maar in de periode dat de Belgen met twee man minder stonden, wisten zij zelfs te scoren: 10-12. Volendam had verdedigend vooral veel moeite met de van Bevo overgekomen Quinten Colman, die veelvuldig scoorde.

Aan eigen kant was opbouwer Robin Jansen een aantal keren trefzeker en werd Tim Claessens op de cirkel gevonden. Vlak voor rust, bij een 15-17 stand, kwam Gerrie Eijlers tussen de palen bij Volendam. Na rust trok die thuisploeg de score gelijk via Erik Blaauw en Ognjen Lekovic zorgde zelfs voor de voorsprong, van 21-20.

Vanaf dat moment droogde de productie echter op. Bocholt legde meer dan voorheen het accent óók op de verdediging, waardoor Volendam er nauwelijks doorheen kwam, of strandde en afspeelfouten maakte. Daarnaast liet zij verdedigend allerlei steken vallen, waardoor de achterstand gaandeweg opliep naar negen punten (24-33), waarmee Bocholt, dat komend weekeind Europees speelt, de wedstrijd binnen had.