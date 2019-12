Handballers verliezen cruciale wedstrijd

Eindelijk leken de handbalmannen van HV Kras/Volendam de wat gehavende landskampioen Aalsmeer te kunnen bedwingen, maar uiteindelijk stonden ze er dinsdagavond beteuterd bij: 28-33. Daarmee slonken de kansen op deelname aan de strijd om de landstitel.

Door Eddy Veerman

,,We krijgen de komende weken wedstrijden tegen Tongeren, Hurry Up, Houten en Atomix, dat moeten gewoon acht punten worden. Maar hier baal ik wel enorm van, zeg”, zei trainer Hans van Dijk. ,,In de eerste fase kwamen we onze gemaakte afspraken na en speelden goed in het systeem”, doelde hij op de 16-10 voorsprong. Volendam had Aalsmeer, waar schutter Tim Bottinga op de bank begon, in de tang. Totdat het vlak voor rust slordig werd en ook in de slotseconden nog op knullige wijze een tegentreffer incasseerde: 16-14.

Na rust maakte Erik Blaauw er tegen zijn oude club 18-16 van, waarna het op en neer ging. Sander Visser stuitte twee keer op de Aalsmeer-keeper en het werd 18-19, maar daarna scoorde Visser juist wel: 20-19. Aalsmeer deed er vervolgens fysiek een schepje bovenop. De thuisclub kwam maar moeilijk door de zwarte verdedigingsmuur heen, terwijl het zelf niet secuur genoeg verdedigde.

Bij 26-29 leek Volendam geslagen, maar de ervaren Samir Benghanem gingen over het randje, trok Robin Jansen twee keer neer en kon met rood vertrekken na zijn derde tijdstraf. Dat stelde Volendam in de gelegenheid terug te komen en bij 28-29 moest er worden doorgedrukt, om de vier punten-wedstrijd alsnog te winnen. ,,In plaats daarvan maken we verkeerde keuzes, schieten te snel en laten Aalsmeer daardoor in de break komen”, jammerde Van Dijk na afloop.