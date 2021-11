Handballers verliezen punt in allerlaatste seconden

Met nog drie seconden te spelen scoorde het Belgische Visé de gelijkmaker (22-22) tegen de handbalmannen van HV Kras/Volendam. Doelman Schellekens was één van de uitblinkers maar zelfs hij kon deze strafworp niet keren, al zat hij er dicht bij.

Beide teams hadden voorafgaand aan het duel dertien punten en waren Volendam en Visé dus aan elkaar gewaagd. De uitwedstrijd eindigde in een gelijkspel (31-31) en ook zaterdag was er sprake van een gelijk opgaande strijd. Al had Volendam zeker in de beginfase enorm veel profijt van de sterk keepende Schellekens, die twee zevenmeterworpen stopte.

Aan Volendammer-zijde werd Florent Bourget met zeven doelpunten topscorer en Abou Fofana ontpopt zich steeds meer als belangrijke spelverdeler. Volendam staat vijfde in de BeNe League.