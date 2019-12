Handballers winnen eindelijk weer

Na tien wedstrijden zonder zege is het Kras/Volendam eindelijk weer eens gelukt de volle winst te pakken. Met 29-25 werd concurrent Hasselt verslagen en de Volendammers konden weer eens lachen na een wedstrijd.

Volendam begon sterk aan de wedstrijd en het nam gelijk een voorsprong van 4-1. Het uitvallen van Sander Visser bracht even wat onzekerheid in de ploeg en de voorsprong verdween als sneeuw voor de zon.

Diego Jacobs maakte in deze fase echter het verschil en er werd gerust met een 14-8 stand. Na de thee denderde Volendam door en met een ontketende Erik Blaauw (11 doelpunten en gekozen tot Man of the Match) won Volendam uiteindelijk dik verdiend met 29-25.