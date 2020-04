Handbalster Huiberts naar Garage Kil/Volendam

Garage Kil/Volendam heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Marit Huiberts. De achttienjarige keepster uit Noordwijkerhout komt over van landskampioen OTTO Workforce/VOC Amsterdam en versterkt de ploeg van trainer Mark Ortega.

De talentvolle sluitpost begon haar handbalcarrière bij HV Northa. Op jonge leeftijd stapte ze over naar Foreholte, waar ze als zestienjarige haar debuut maakte in de Eredivisie. Het daaropvolgende seizoen droeg Huiberts de kleuren van VOC, met wie ze de landstitel en later ook de Supercup won. Met de Amsterdammers was Huiberts eerder ook actief in de EHF Cup en bereikte dit jaargang de halve finales van het landskampioenschap. Het seizoen werd echter vroegtijdig beëindigd door de maatregelen tegen het coronavirus.

Huiberts maakte ook meerdere jaren deel uit van Oranje-jeugdteams. Met de U19-selectie legde ze afgelopen zomer beslag op een zilveren plak tijdens het EK in Hongarije.

Huiberts: 'Goed gevoel'

"Er was wederzijdse interesse", weet Huiberts. "We zijn met elkaar op gesprek gegaan en daar kreeg ik direct een goed gevoel bij. Door het aanbod van keeperstrainingen en de faciliteiten kan ik me in Volendam goed doorontwikkelen. Ik heb bij VOC veel geleerd, maar had wel op een andere manier afscheid willen nemen. We waren nog vol in de race om prijzen, maar kunnen het seizoen door het coronavirus niet afmaken. Met de Volendamse meiden verwacht ik ook veel te kunnen leren en bereiken."

De jonge keepster speelde met VOC twee keer tegen Garage Kil/Volendam en deed zo al de eerste indrukken op van haar aanstaande team. "Het zijn sterke meiden met veel vechtlust. Daarnaast was de dekking goed op orde en dat is voor een keepster prettig om mee te werken. Ook is het fijn dat ik met Sharon Bouter, Jill Meijer, Bibi Bakker, Denise Mol en Nicole Rep al een aantal meiden ken."

Ortega: 'Aangename verrassing'

"Het was een aangename verrassing dat ik alvast kennis mocht maken met Marit", reageert Ortega op de komst van Huiberts. "Ze is jong, talentvol en komt over van een goede club. Ik heb al veel videobeelden van haar bekeken en zag gelijk dat ze een directe versterking is voor ons team."

Foto: http://www.voc-handbal.nl/player/marit-huiberts/