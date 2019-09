Handbalsters winnen Smit Bokkum Cup

Na een goede voorbereiding kwamen de dames zondag in actie tijdens de Smit Bokkum Cup. Voor Trainer Ruud van den Broeck een mooi evaluatiemoment, omdat de tegenstanders uitkomen in de Eerste divisie en Eredivisie.

De eerste wedstrijd ging tegen 1e divisionist Aalsmeer en daar werd makkelijk met 20-10 van gewonnen. Daarna werd het uit de eredivisie gedegradeerde team Foreholte met 28-16 makkelijk opzij gezet.



Daar Eredivisionist SEW ook alles had gewonnen werd dat de finale van de dag. Volendam liet zien klaar te zijn voor de competitie want ook deze wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 30-20. Voor de oranjehemden begint het debuutseizoen in de Eredivisie al op zaterdag 7 september met een thuisduel tegen JuRo Unirek VZV.