Handelsconflict houdt beleggers bezig

Tot nu toe is 2019 een uitstekend beleggingsjaar. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn beurskoersen sterk gestegen. De AEX Index stond begin mei ruim 15% hoger dan aan het begin van het jaar. De afgelopen weken is het echter onstuimiger op de financiële markten. Reden hiervoor zijn nieuwe ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China.

Wat is er gebeurd?

De Amerikaanse president Trump heeft via Twitter aangekondigd de bestaande handelstarieven op een aantal importproducten uit China te verhogen. Hiermee wakkerde hij de al langer slepende handelsoorlog tussen de VS en China weer aan. Als reden geeft president Trump dat China eerder gedane toezeggingen weer heeft geschrapt uit de concepttekst van een nieuwe handelsovereenkomst. Volgens Trump was een definitief akkoord zo goed als klaar, maar hebben de Chinezen zich teruggetrokken. Door de tarieven nu te verhogen voert president Trump de druk op om tot een – voor hem – gunstige overeenkomst te komen. Als reactie hierop hebben de Chinezen tegenmaatregelen aangekondigd.

Wat zijn de gevolgen?

Maandenlang leek een handelsakkoord tussen de VS en China binnen handbereik. Dit was ook een van de redenen voor de stijging van de beurskoersen dit jaar. De nieuw aangekondigde tariefsverhoging maakt de kans op een snel akkoord echter weer onzekerder. Veel beleggers lijken deze oplopende handelsspanningen aan te grijpen als een excuus om winst nemen. Daarom zijn aandelenkoersen per saldo wat gedaald in de afgelopen weken. Obligatiekoersen zijn daarentegen juist gestegen; bij onrust op de financiële markten zijn minder risicovolle beleggingen als obligaties juist in trek. Dit is overigens een van de redenen waarom spreiding bij beleggen zo belangrijk is.

Wat verwachten wij?

Niemand is gebaat bij een handelsconflict. Ook president Trump niet. Daarom verwachten wij dat de onderhandelingen uiteindelijk tot een nieuwe handelsovereenkomst zullen leiden. De nieuwe tariefsverhoging lijkt eerder op een harde onderhandelingstactiek dan op een verder escalerende, langdurige handelsoorlog. De verwachte impact van het handelsconflict op de economische groei is overigens beperkt, zo berekenen verschillende gerenommeerde onderzoeksbureaus. Zelfs als er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten en het conflict verder escaleert, blijft de wereldwijde economische groei positief. En dat is de op lange termijn gunstig voor aandelenkoersen.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager Care IS & Axento vermogensbeheer

