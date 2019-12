Psycholoog Peter Kemper schrijft tweede boek

Handvat voor hogeschool

De Volendamse psycholoog Peter Kemper heeft vorige week donderdag zijn nieuwe boek gepresenteerd. Het werk heet: ‘Spelregels voor praktijkgericht onderzoek’ en is uitgegeven door de gerenommeerde uitgever Pearson. Veel hogeschoolstudenten gaan zijn boek gebruiken. Aan een deel van hen geeft Peter zelf ook les. Het schrijven van het boekwerk is voor hem een flink karwei geweest. Nu is hij trots om het eindproduct in handen te hebben. Naast zijn schrijfwerk is Peter door studenten meerdere malen uitgeroepen tot ‘Docent van het jaar’.

Door Laurens Tol

Het is voor Peter alweer zijn tweede afgeronde uitgave. Zijn eerste werk kwam vorig jaar uit en heet: ‘Psychologie: Een praktijkgerichte benadering voor sociaal werk’.

Peter is blij om zijn nagelnieuwe boek in handen te hebben. ,,Ik kreeg het werk kortgeleden binnen. En net als bij het zien van mijn eerste boek dacht ik: is dit het nou? Zo klein. Ik ben hier anderhalf jaar mee bezig geweest. In je hoofd is het dan echt iets enorm groots. Voor mijn gevoel had ik een dikker boek verwacht. Dat vond ik wel een grappig psychisch fenomeen. Dat je in je hoofd dingen groter kunt maken dan ze zijn”, vertelt Peter.

Het schrijfwerk is voor de hogeschooldocent een enigszins uit de hand gelopen grap. ,,Ik geef het vak Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar gebruikten wij een studieboek dat ongeveer al twintig jaar oud was. Dit las ik en ik vond dat bepaalde informatie verouderd was. Ik vertelde dit ook tegen mijn studenten. Dat het niet helemaal goed voelde om het te gebruiken. Daarom besloot ik om zelf dan maar een psychologieboek te gaan schrijven.”

Even later deelde Peter zijn idee met een collega. ,,Die zei: benader anders een paar uitgeverijen. Misschien dat zij er interesse in hebben. Er waren al best wel wat inleidende psychologieboeken. Er was alleen nog geen inleiding in de psychologie voor hulpverleners. Ik dacht: ik ga een psychologieboek schrijven met moderne kennis toegespitst op hulpverleners. Dit idee stuurde ik door naar een paar uitgeverijen. Daarna kreeg ik van verschillende terug dat ze er wel interesse in hadden. Dat is best bijzonder natuurlijk als beginnend auteur. Dat je uit uitgeverijen kunt kiezen.”

Peter koos voor uitgeverij Pearson. ,,Dit deed ik omdat deze uitgever een heel goede reputatie heeft. Pearson wilde ook veel geld investeren in meelezers. Dat wil zeggen dat ze er iets van vijftien mensen naar lieten kijken. Zij willen niet dat er verkeerde informatie instaat. Uit alle hoeken van Nederland zijn er meelezers ‘ingevlogen’. Van een taalkundige, psychiater tot aan een ethicus. De voorbeelden die je gebruikt, mogen namelijk niet herleidbaar zijn naar de praktijk.”

Aan twee meelezers is Peter in het bijzonder dank verschuldigd. ,,Mijn neef en overbuurman Laurens Tuip is psychiater. Via hem kon ik aan mooie up-to-date informatie komen. Zag ik hem steeds weer aan komen lopen naar mijn huis. Dan had hij weer wat gelezen. Ik ben hem bijzonder dankbaar voor zijn medewerking. Naast Laurens, wil ik mijn vader hartelijk danken. Hij heeft zich over het taalgedeelte ontfermt en dat is erg belangrijk geweest voor het werk. Voordat er iets naar de uitgever ging, heeft hij alles nagelezen.”

Door het schrijven is Peter nog meer te weten gekomen over zijn vak. ,,Ik heb een beter overzicht gekregen van wat psychologie nu eigenlijk is. De kern van mijn eerste boek heeft een bepaalde boodschap over de essentie van hoe een mens denkt en functioneert. Tijdens het schrijven kom je erachter wat je nu eigenlijk wilt zeggen. Als je iets wilt uitleggen aan iemand anders, dwing je jezelf om de kern waar het om gaat, scherp voor ogen te krijgen. Daar leer je dus zelf ook van.”

Peter krijgt goede reacties op zijn werk. ,,Mijn collega’s vinden het leuk dat ik deze boeken heb geschreven. Van tevoren was ik zelf een beetje bang dat er wat weerstand zou komen. Er is dus gelukkig helemaal geen sprake van jaloezie. Sommige collega-docenten heb ik ook betrokken bij het eindproduct. Mijn nieuwe boek over hoe je goed onderzoek kunt doen, wordt volgende maand voor het eerst gebruikt. Dan komen we er pas achter wat studenten ervan gaan vinden. Dat wordt dan dus een soort vuurdoop.”

Volgens Peter is psychologie een zeer boeiend vakgebied. ,,Psychologie houdt zich bezig met hoe mensen denken, voelen en zich gedragen. Daarmee vind ik dit vak het enige dat echt interessant is. Het is enorm relevant. Psychologie helpt je bij het verklaren van je eigen gedrag en dat van een ander. Wat dat betreft kan ik mij niet voorstellen dat iemand mijn vak niet interessant vindt.”

Peter heeft momenteel nog geen plannen voor een nieuw boek. ,,Ik heb mijn beide boeken geschreven in vrije tijd naast mijn twee banen bij de HvA en UvA. Het is dus echt nacht- en weekendwerk geweest. Ik heb altijd van schrijven gehouden, maar dit hakte er wel erg in. In je hoofd ben je voortdurend bezig met het boek. Ook als je met je kinderen in de rij staat in de Efteling bij de Python.”

Er was dus weinig vrije tijd het afgelopen jaar. ,,Elke minuut die ik overhad, ben ik ermee bezig geweest. Netflixen was er niet bij. Daarom heb ik van mijn gezinsleden een verbod gekregen om een nieuw boek te schrijven. Qua studieboeken ben ik op dit moment ook wel uitgeschreven. Als er dus een derde boek komt, dan wordt het iets heel anders. Een kinderboek, dichtbundel of iets dergelijks. Dat wat ik te vertellen had, heb ik nu verteld. Er komt nu echt weer wat ruimte. De wereld ligt op dit moment een beetje voor