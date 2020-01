Hardhouten podium en zitbanken op het Europaplein

Dat hele Europaplein is weggegooid geld

Had een mooi onderwerp geweest in het programma Over de Balk

Oude situatie was niets mis mee Riolering enz vervangen Opnieuw asfateren en het had weer spik en span geweest Maar Nee onze gemeente moest er weer miljoenen tegenaan gooien van ons belasting geld waar we niets wijzer van zijn geworden