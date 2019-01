HavenGat bomvol tijdens whiskyproeverij van Slijterij Johan Pelk

Vrijdagavond organiseerde Gosé Pelk van Slijterij Johan Pelk weer een whiskyproeverij. Dit keer was het pas vernieuwde Eetcafé Het HavenGat de sfeervolle ambiance voor deze proeverij. Er was weer veel animo voor want het bruine café zat bomvol met 70 whiskyliefhebbers.

Jock Shaw, entertainer/stand-up comedian en tevens Keeper of the Quaich, was uitgenodigd om over de 8 te proeven whisky’s te komen vertellen. En dat ging gepaard met de nodige humor, terwijl hij tevens enkele liedjes zong. De liefhebbers konden deze avond 8 whisky’s proeven, 7 uit Schotland en één uit Japan. Daaronder ook aparte in een sherry- en pomerolvat gerijpte whisky’s. Deze whisky’s waren door Gosé Pelk zelf uitgezocht. Tussendoor werden heerlijke bijpassende hapjes geserveerd die door de keukenbrigade van Het HavenGat bereid waren.