“Heel Holland Bakt” in het Don Bosco College

De docenten van het Don Bosco College namen donderdag en vrijdag ook deel aan de algemene onderwijsstaking die in het gehele land plaatsvond. In het DBC werd een ludiek tintje aan de staking gegeven.

Omdat ook in de zorgsector sprake is van hoge werkdruk, besloten de docenten om voor de verzorgingshuizen in Monnickendam, Volendam, Edam en Oosthuizen tompoezen te bakken. Onder leiding van de docenten Nico van Diepen (bekend van het programma ‘Heel Holland Bakt’) en horeca-vakgroep voorzitter Inge Bakker werden donderdag zo’n 400 tompoezen door het docententeam gebakken.

Om 07.30 uur ging het bakken van de taartjes van start door een grote groep in de DBC-keuken. Deze werden in de loop van de ochtend door andere docenten gebracht naar bewoners en personeel van De Swaensborch, De Notaris, de Meermin (Edam), Sint Nicolaashof en de Gouwzee.