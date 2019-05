Hein en Antje Kwakman 70 jaar getrouwd

Dinsdagmiddag 14 mei bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Hein Kwakman (Schemeravond) en Antje Kwakman, die wonen op het Kloosterhof 234. Hein (96) en Antje (95) die 68 jaar in de Giekstraat 26 hebben gewoond, vierden op die dag hun 70-jarig huwelijksfeest.

Zij zijn het eerste echtpaar uit Volendam dat de Platina status in het huwelijk bereikt heeft. Burgemeester Sievers had een feestelijk opgemaakte “70-taart” meegenomen, die aangesneden werd voor bij de koffie.

Verder was er een felicitatiebrief van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. In de woonkamer werd een gezellig praatje gemaakt door de burgemeester met het Platina paar in het bijzijn van de (schoon)kinderen.