Heksenkring in de W. Nieuwenkampstraat

Op het grasveld naast de woning van Jan Bloemenweelde op de hoek W. Nieuwenkampstraat-Jo Spierstraat is van paddenstoelen een vrij grote heksenkring gegroeid. Een cirkel van paddenstoelen wordt vaak een heksenkring genoemd.

In vroegere tijden dacht men dat ze werden veroorzaakt door dansende heksen of elfen. Vooral het van de ene op de andere dag ontstaan van deze natuurlijk gevormde paddenstoelen cirkels droeg bij aan dit bijgeloof.

Rond 1807 was er een wetenschapper die kon aantonen dat een heksenkring uit schimmels bestond. Heksenkringen zijn vooral goed zichtbaar op de keurig gemaaide grasvelden in de stadsparken, op dijken en in duingraslanden maar komen ook in onze bossen voor.