Helaas geen Ziekenviering met Pasen

Beste bezoekers van de ziekenviering in de Mariakerk,

wat wilden we u graag uitnodigen in de kerk, en de liefde van Christus meegeven in Woord en Communie, en daarna in gezellig samenzijn met koffie en koek; en, om mee naar huis te nemen, een bloem en een palmtakje!!!!!

Maar dat kan allemaal niet, daarom langs deze weg, op deze manier toch ‘iets’!!! Alle goeds, veel troost en Zalig Pasen.

Pastoor Stomph en de Werkgroep Ziekenvieringen