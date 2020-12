Turntalenten hopen dat gemeenschap doneert voor nieuwe toestellen

‘Help ons dromen van Olympische Spelen’

Enkele funderingen zijn inmiddels geplaatst, voor wat het toekomstig onderkomen van veel sporters uit onze gemeente gaat worden. Sommige van hen, zoals Ilva Burghouts en Alex van Rijn, durven hardop te dromen in de voetsporen te treden van turnster Carla Braan – de enige Volendamse sporter ooit naar de Olympische Spelen uitgezonden – en dorpsgenote Sanna Veerman, die dicht tegen verwezenlijking aan zit. Alleen hebben de Mauritianen nog wat (financiële) steun van de gemeenschap nodig, om te helpen de nieuwe inrichting te kunnen realiseren.

Door Eddy Veerman





St. Mauritius wordt de bewoner van het grootste gedeelte van het gymsportcentrum. Alex, 11 jaar (Kennedyschool), turnend in eerste divisie, niveau 13 en Ilva, 10 jaar (Trimaran), Pupil 1 en 2, zijn allebei begonnen bij Alex’ moeder, Thea van Rijn-Tol, leidster bij het ouder en kind-gym. Ze zien nog vooral zand liggen, maar schatten de afbeelding van de buitenkant nu al op waarde. Ilva: ,,Dit gaat mooi worden. Het wordt vier keer zo groot als wat we hebben. En het is mooi dat wij daar als eerst in mogen turnen. Maar je hebt niets aan een modern gebouw zonder moderne turntoestellen. Dus we hopen dat mensen willen doneren om te zorgen dat die ook echt aangeschaft kunnen worden.”

In de huidige situatie van De Gymstuif is het al jaren een krappe situatie. ,,Nu moeten we bijvoorbeeld om de beurt met rek en brug.” Alex: ,,En als er een groep op sprong bezig is, moeten we ook op elkaar wachten, anders krijg je gevaarlijke situaties.”

Een nieuw onderkomen biedt kans op vernieuwde onderdelen. ,,Zoals een meerdere balken, een trampolinebaan en een nieuwe speciale vloer. Nu moeten bepaalde spullen dagelijks worden opgeruimd en opnieuw worden opgesteld.”

Ze hebben allebei hun favoriete onderdelen: Alex: ,,Vloer. Dat vind ik niet zo moeilijk en ik vind het leuk.” Ilva: ,,Mijn favoriete onderdelen zijn balk en brug. Op balk mag je sierlijke oefeningen doen – tussen de elementen door – net als op vloer. En je bouwt steeds verder, qua moeilijkheid.”

Ze zouden ooit net als Epke Zonderland hun naam aan een element willen verbinden. Alex: ,Ja, slingeren met één hand.” Ilva: ,,Dat heb ik vorige week nog gedaan, maar toen ging het even mis en maakte ik een val. Ik was wel geschrokken, maar daarna ben ik meteen weer op het toestel gegaan.”

Ze volgen de Nederlandse toppers. Ilva: ,,Ik kijk graag naar Eythora Thorsdottir. Zij beweegt heel sierlijk. Sanna Veerman maakt soms zelfs een driedubbele pirouette op de balk, dat vind ik al moeilijk op de grond. Ik kijk turnen op tv en filmpjes op Youtube.” Alex: ,,Als het op tv is, kijk ik ook. Maar ik zie niet alles, want ik train zelf veel. Zeventien en half uur per week.”

Zijn klasgenoten weten dat ook. En Alex toont trots zijn medailles. ,,Maar ze mogen er niet aan komen”, zegt hij droogjes.

Ilva traint negentien en half uur per week. ,,Op vrijdag twee keer. Dan mag ik ’s morgens van de school ook trainen. Zaterdag en woensdag zijn onze rustdagen.”

Ze weten dat het nog een lange weg is. Alex: ,,Ik train om later heel goed te worden.” Dromen ze van de Olympische Spelen? ,,Ik wel”, zegt Ilva. Aan de wand van de huiskamer hangt een spreuk: ‘Leef je dromen’. ,,Dat is wat ik wil”, is Ilva vastberaden. Alex: ,,Maar voordat je kunt wat die grote turnsters al kunnen, dat duurt wel even.” Ilva knikt en heeft dat besef. Maar ze is stellig. ,,Ik wil het echt.”

Wilt u ook een mooi turntoestel sponsoren?

Neem dan contact op met

Nico Sier De Waffel

Mobiel 06515 154 40

Foto: Ilva Burghouts en Alex van Rijn op het bouwterrein waar het nieuwe onderkomen gaat verrijzen.