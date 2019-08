‘Ik ga rustig in de bank zitten, om dan mogelijk te ondervinden wat verveling is’

Henk Mühren zit niet meer aan de knoppen

Henk Mühren (66) is met pensioen. Op 29 juli werkte hij voor het laatst bij het Club- en Buurthuiswerk in Volendam. Sinds 2010 was hij als technicus en geluidsman werkzaam in PX. Zijn vakkundigheid op het gebied van licht- en geluid deed hij op tijdens zijn periode als roadie bij The Cats. De basis voor zijn technische vaardigheden leerde hij door op jonge leeftijd te werken als elektriciën. Na dienstverbanden bij de studio van zijn broer Arnold en de Stopera in Amsterdam, kwam Henk uiteindelijk bij CBW Volendam terecht.

Door Laurens Tol

Enkele maanden voor de oplevering van het nieuwe PX-gebouw trad hij in dienst. In die tijd droeg hij onder andere bij aan het gereed maken van het podium en de oefenruimtes.

Nu zit zijn werkende leven er officieel op. ,,Eerlijk gezegd voelt het nog wat vreemd”, vertelt Henk. ,,Een half jaar geleden was ik nog helemaal niet bezig met mijn pensioen. Ik dacht: dat komt later wel. Al een tijdje wist ik echter dat ik tot de leeftijd van 66 en vier maanden door hoefde te werken. Een maand of twee geleden drong het besef pas echt tot mij door. Eigenlijk vond ik het toen wel oké. Vanaf dat moment begon ik ernaartoe te leven.”

Henk denkt niet dat hij daarmee zijn laatste ritje naar de PX heeft gemaakt. ,,Ik heb een vermoeden dat ik regelmatig nog wel zal worden gebeld voor bepaalde klusjes. Daar zal ik dan natuurlijk ook graag aan meewerken. Het is niet zo dat ik nooit meer mijn gezicht zal laten zien in PX. Als ze omhoogzitten met de verzorging van het geluid voor een bepaald optreden en ik vind het interessant, dan kan ik altijd besluiten om het te doen. Het fijne is dat ik nu zelf de keuze kan maken.”

,,Ik ben altijd met veel plezier naar mijn werk gegaan. Gelukkig heb ik nooit periodes gekend waarin ik er geen zin meer in had. Bij het CBW is de sfeer ook altijd goed. Je kunt er ongedwongen je werk doen en prestatiedruk heb ik nooit ervaren. Er zijn geen targets die je moet halen, of dat soort moderne onzin. Het gaat erom je werk goed te doen. Doe je dat, dan zijn er geen klachten en is iedereen tevreden.”

Op 15 september wordt het afscheidsfeest van Henk georganiseerd in PX. ,,Hiervoor mag ik mensen uitnodigen waarvan ik vind dat die erbij moeten zijn. Naast medewerkers van PX hoort daar bijvoorbeeld mijn gezin bij. Mijn afscheid wordt gecombineerd met dat van Johan de Wit, die de afgelopen jaren werk heeft verricht op mediagebied. Ook hij zal zeker gemist worden. Ik verwacht dat het buurthuis wel vol zal zitten tijdens ons gezamenlijk afscheid.”

Henk rolde min of meer toevallig in de functie die hij de afgelopen jaren bekleedde. ,,De toenmalige CBW-directeur Jaap Schilder (Dibbes) vroeg mij hem te adviseren. Hierbij ging het om welke faciliteiten er nodig waren op licht- en geluidgebied in het nieuwe PX-gebouw. Toen alles aanwezig was, zei ik tegen Jaap: ‘als je alleen vrijwilligers laat werken met deze top apparatuur, dan is alles zo kapot. Eigenlijk heb je hier een technische beheerder bij nodig’.”

Jaap vroeg Henk of hij interesse had in deze functie, waarna hij om bedenktijd vroeg. Henk nam uiteindelijk de uitdaging aan en zegde zijn baan bij de Amsterdamse Stopera op. In december 2010 begon hij te werken in het PX-gebouw, dat toen in aanbouw was.

,,Het bouwvolk was nog volop bezig. Ze vroegen mij: ‘wat kom jij hier nou doen?’ Ik antwoordde dat ik alvast wat voorbereidingen ging treffen. Er moesten bijvoorbeeld speakerkabels worden getrokken naar bepaalde ruimtes. Ik moest hiervoor enkele gaten boren. Tijdens mijn allereerste boorklusje raakte ik een waterleiding. Toen moest je die bouwvakkers eens horen. Nu kan ik erom lachen, maar op dat moment leverde het wel de nodige spanning op”, zegt Henk met een glimlach.

Op 4 maart 2011 was de officiële opening van het nieuwe gebouw. ,,Daarvoor hadden we in februari al wel een keer een optreden georganiseerd om alles uit te proberen. Het was belangrijk om te ondervinden hoe de akoestiek van de zaal was. Na de opening kwamen we erachter dat er nog heel veel moest worden aangepast aan het gebouw. De eerste jaren zijn we bezig geweest om het goed naar onze hand te zetten. Dat gaat zo met een nieuw complex.”

Volgens Henk zijn de tekortkomingen inmiddels verholpen. ,,Wat dat betreft komt mijn opvolger in een gespreid bedje. Niels Tuip (Nor) wordt mijn vervanger en daarmee de nieuwe technische man. Hij heeft net als mij een achtergrond als elektrotechnicus. Hiervoor werkte Niels bij Smit Elektra. Al vanaf maart loopt hij met mij mee. Hij wordt verantwoordelijk voor het onderhoudswerk van het PX-gebouw. Daarnaast gaat hij eenvoudige geluidsklussen doen. Ik heb alle vertrouwen in hem.”

Voor het serieuzere geluidswerk is Dennis Sier (Drum) benaderd. Henk zegt in de afgelopen jaren te hebben genoten van bepaalde avonden waarop hijzelf de mengtafel bediende. ,,De laatste twee jaar was ik een beetje klaar met de ‘lawaaipapegaai-avonden’, zoals ik ze noem. Avonden waarop het publiek veel en hard praat. De luisterconcerten vond ik daarom het mooist. Daarbij werd ik zelfs soms spontaan fan van een bepaalde artiest. Dit gebeurde bij een Engels duo.”

Nu hij gepensioneerd is, wil Henk weleens leren kennismaken met het fenomeen verveling. ,,Komende tijd ga ik eerst de huishoudelijke klusjes doen die ik heb uitgesteld tot na mijn pensioen. Daarna ga ik rustig in de bank zitten, om dan mogelijk te ondervinden wat verveling is. Laatst kwam ik in Purmerend een joekel van een geranium tegen. Daar heb ik mezelf achter laten fotograferen. Wat er allemaal gaat gebeuren? Ik laat het maar over mij heenkomen”, besluit Henk.