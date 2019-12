Bedrijf in Beeld

Henny Pelk boekt sensationeel resultaat bij LookLikeYou

Drie maanden geleden presenteerde Health & Beauty Clinic LookLikeYou zich voor het eerst in deze rubriek. De veelbesproken ODNA Coolwaves behandeling, in combinatie met de MediDrainage behandeling, werden toen uitgelicht door de eigenaren Dr. Ruud Iflé en zijn zoon David. ,,Inmiddels zijn we veel tevreden klanten verder en Henny Pelk is er daar één van”, vertelt David. De ODNA Coolwaves behandelingen, die aangeboden worden door LookLikeYou, bieden drie programma’s in één systeem. ,,We pakken lokale vet, cellulite en een verslapte huid aan. In Henny’s geval was hij na één behandeling al vijf en een halve centimeter in omtrek kwijt.” Om zijn verhaal te doen, schuift Henny aan bij het gesprek. ,,Ik geloof normaal niet in dit soort verhalen, maar ik heb het nu aan den lijve ondervonden”, aldus Henny.

Door Kevin Mooijer

,,Sinds mijn achttiende ben ik al bezig met proberen af te vallen en strak te blijven”, start de veertigjarige Volendammer zijn verhaal. ,,Ik heb door de jaren heen letterlijk alles geprobeerd. Verschillende diëten, sportscholen, hardlopen, voetballen, noem maar op. Jarenlang heb ik bepaalde diëten gevolgd in combinatie met drie dagen intensief sporten met een personal trainer. Ik viel natuurlijk wel af, maar tot op zekere hoogte. Maakt niet uit wat ik probeerde, ik bleef altijd op datzelfde gewicht hangen. Maar het ergste was dat ik de zij- en voorkant van mijn buik niet strakker kreeg. Ik gooide mijn trainingsschema omhoog door nog vaker dan drie keer per week te trainen. Ik ging nog gezonder eten dan ik al deed. Allemaal tevergeefs. Dat lokale vet is zo hardnekkig dat het er niet meer af te krijgen is met sporten. Ik werd er moedeloos van.”

Henny’s schoonmoeder wees hem op de behandelmethode van LookLikeYou. ,,Ik had er op het eerste gezicht eerlijk gezegd weinig vertrouwen in. Ik dacht bij mezelf; ‘dit is vast weer zo een partij die het wiel opnieuw wil uitvinden’.” Toch besloot hij - na het zien van de resultatenfoto’s op de LookLikeYou Facebookpagina - contact te zoeken met David. ,,Ik ging vrijblijvend het gesprek aan met David. Hij liet me zien hoe de behandeling in zijn werk gaat en wat ik precies zou kunnen verwachten. Ik besloot het een kans te geven.”

‘Normaal geloof ik

niet in dit soort dingen,

maar nu heb ik

het zelf ervaren’

Na die eerste behandeling was Henny direct vijf en een halve centimeter in omtrek kwijt. ,,We hebben het lokale vet, dat Henny zo dwars zat, aangepakt en dat was echt aan de zijkant oftewel de love handels”, aldus David. ,,Uiteraard behandelen we symmetrisch en pijnvrij. Je ziet dus al resultaat na drie tot vier weken en we garanderen dat de behandeling comfortabel voelt.”

Henny beaamt David’s statement. ,,Mijn broek zat gelijk losser. Ik voelde en zag dat mijn lichaam in de loop der tijd echt veranderde. Ik was na mijn eerste behandeling zo gemotiveerd dat ik mijn oude sportschema direct weer oppakte en ben nu - na in totaal drie behandelingen - bijna negen centimeter in omtrek kwijt. Mensen merken het nu ook op en ik zit echt lekkerder in m’n vel.”

Inmiddels heeft Henny drie behandelingen achter de rug. ,,Ik zou het iedereen die bezig is met afvallen of een strakker lichaam aanbevelen. Het werkt echt perfect. De behandelingen zijn volledig pijnvrij en de hele ervaring is enorm relaxt. Zowel de ODNA Coolwaves als de lymfedrainage behandeling zijn zo rustgevend dat je zowat in slaap valt. Het is dat David af en toe wat zegt om me wakker te houden”, lacht hij.

Henny’s schema bij LookLikeYou bestaat uit om de vijf weken een ODNA Coolwaves behandeling en wekelijks een MediDrainage behandeling. David licht het schema toe. ,,De drainagebehandeling is zo een belangrijke opvolgende behandeling, omdat tijdens deze fase alle afvalstoffen uit het lichaam verwijderd worden. De ODNA Coolwaves behandeling, die uitgevoerd wordt door specialisten Dr. Iflé of Elsa Veerman, zorgt dat permanent en gericht vetcellen worden vernietigd. Nu de vetcellen zijn vernietigd, moeten ze worden afgevoerd door het lichaam. Dit gebeurt versneld tijdens onze MediDrainage behandeling. Voor een volledige afvoer van de afvalstoffen is een optimaal functionerend lymfesysteem nodig.”

,,De MediDrainage heeft als doel deze afvoer in het lichaam te ondersteunen en is dus een perfecte aanvulling op de ODNA Coolwaves behandeling. Vanwege de functie van het MediDrainage systeem is deze behandeling ook heel effectief bij sporters en mensen die proberen gewicht te verliezen. Ook is het voor mensen met oedeem en andere vochtproblemen zeer effectief en kan het zelfs in een aanvullend verzekeringspakket vergoed worden. Het is dus méér dan alleen comfortabel. Naast de resultaten die mensen ervaren bij het verwijderen van lokaal vet, hebben we ook echt mooie resultaten geboekt met mensen met cellulite, een probleem waar veel vrouwen last van hebben en dat tot kortgeleden nauwelijks te behandelen was.”

‘Ondanks de diversiteit

in lichamen komt een

omtrekverlies van

twee centimeter na slechts

één behandeling bij

ons vaak voor’

,,Het lichaam heeft echt drie tot zes weken nodig om al het vernietigde vet uit het lichaam te verwijderen en daarom moeten mensen ook geduld hebben na de behandeling. Het lichaam doet alles immers zelf nadat de vetcellen vernietigd zijn verder. Ook adviseren wij mensen een minimum van twee behandelingen omdat je dan echt verzekerd bent van een goed zichtbaar resultaat. Ieder mens is uniek en heeft andere vetstructuur en daarmee een ander lichaam. Ondanks de diversiteit in lichamen komt een omtrekverlies van twee centimeter na slechts één behandeling bij ons vaak voor. Onze behandelingen zijn dus uitermate geschikt voor mensen die de laatste vetrolletjes niet weg krijgen met de zomer in aantocht.”

,,Toch willen we wel duidelijk maken dat een gezond en evenwichtig voedingspatroon plus lichaamsbeweging altijd het belangrijkste blijft voor een gezond en mooi lichaam. Het is dus absoluut geen vervanging voor sporten en gezond eten, maar echt een aanvulling voor mensen die ondanks al het gezonde eten en sporten bepaalde vetophopingen toch niet kwijtraken. Helaas kunnen we natuurlijk mensen niet verplichten om voldoende te sporten en gezond te eten, maar we raden het zeker aan omdat het de behandeling gewoon versterkt met betere resultaten. Dus voor de mensen die voor de zomer helemaal in shape willen zijn, maak dan alvast een afspraak voor in januari of februari zodat je zeker ervan bent dat je op het juiste moment klaar voor de zomer bent. Onze agenda voor januari begint al aardig vol te lopen, dus wees er snel bij!”

De ODNA Coolwaves behandelingen worden uitgevoerd door gecertificeerde specialisten Dr. Ruud Iflé of zijn collega Elsa Veerman. David is de drijvende kracht achter de marketing en verzorgt het klantcontact voor LookLikeYou. ,,Hij gaat daar heel ver in”, vertelt Henny. ,,Maakt niet uit wanneer je hem belt of appt, hij reageert altijd snel en neemt alle tijd voor je.” David krijgt veel positieve berichten van mensen die onder behandeling zijn geweest. ,,Vaak stuur ik mensen een appje om hun vragen en vorderingen te bespreken en blijf ik in contact met cliënten die door ons de afgelopen tijd behandeld zijn. Het is leuk om te zien dat mensen zo enthousiast zijn!”

Ga voor meer informatie naar www.onda-coolwaves.nl of www.looklikeyou.nl. Foto’s van resultaten zien? Ga dan naar de LookLikeYou Facebookpagina! ,,We zijn flexibel in afspraaktijden, dus bel ons op 06 12 86 22 32 en maak een afspraak wanneer het jou schikt!”