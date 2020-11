Herbestraten van de Leliestraat

Vorige week zijn medewerkers van aannemingsbedrijf KWS gestart met het herbestraten van de Leliestraat. Aan weerskanten van de grasstrook in het midden van deze straat, wordt het wegdek onder handen genomen.



Dat is geen overbodige luxe, want vele klinkers liggen er schots en scheef, er is spoorvorming en er zitten kuilen in het wegdek. Voor fietsers en auto’s die er langs rijden is het nu nog ‘hobbeldebobbel’.

Grote hoeveelheden zand zijn aangevoerd om het wegdek op te hogen. In de Leliestraat geldt eenrichtingsverkeer aan beide kanten. Voorlopig is er dus nog maar één rijbaan opengesteld voor het verkeer. Deze omvangrijke bestratingsklus zal tot half november gaan duren.