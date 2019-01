Herbestraten van de Rozenstraat

Nog vóór de kerstvakantie begon werd het herbestraten van de Tulpenstraat door de stratenmakers van Hennephof & Jonk afgerond. Maandag is een begin gemaakt met het opknappen van de Rozenstraat. In twee delen wordt het wegdek hier aangepakt en het is een grote klus voor de stratenmakers, die vermoedelijk enkele weken in beslag gaat nemen.

Als het bestraten van de Rozenstraat afgerond is wordt vervolgens het straatwerk van de Burgemeester van Baarstraat opgeknapt. In eerste instantie zou alleen het trottoir voor de winkels opgeknapt worden, maar het wegdek zit vol met kuilen en spoorvorming, zodat de hele winkelstraat herbestraat zal worden. Het zal ongetwijfeld voor de nodige overlast zorgen in de toch al drukke Burg. van Baarstraat. Dus voorlopig zijn de stratenmakers van Hennephof & Jonk hier nog wel een tijdje aan het werk.