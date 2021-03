Herbestraten van het Dril

Maandag zijn de stratenmakers van KWS gestart met het herbestraten van het Dril en een stuk van de Havenstraat (vóór en onder het viaduct). Vanaf het viaduct tot aan de Drilbrug zijn de straatklinkers uit het wegdek verwijderd en daarna kan het ophogen en uitvlakken van zand beginnen.

Doorgang voor het verkeer is dus niet mogelijk op het Dril. Voor de winkels op het Dril is het extra zuur, want door de versoepeling van de Coronamaatregelen konden deze weer deels opengesteld worden. Nu kan men er door het bestraten niet komen. Vermoedelijk volgende week komt het herbestraten hier gereed.