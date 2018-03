Herbestraten van kruising Torenvalkstraat met de Boezelgracht

Nadat de stratenmakers van Marco van der Gracht eerder al het parkeerterrein bij speeltuin De Speelderij hadden opgeknapt, werd vorige week de drukke kruising van de Torenvalkstraat met de Boezelgracht herbestraat.

Het wegdek over de brug is opgeknapt en ontdaan van de kuilen. Het wegdek is hier een flink stuk opgehoogd. Ook de stoepen aan beide kanten van de brug, die vol met kuilen en kromliggende tegels zaten, zijn onder handen genomen. Door het ophogen waren de ondergrondse containers van de afvalbakken wat laag komen te staan. Deze zullen binnenkort een stuk omhoog gehaald worden. Koortsachtig werd er doorgewerkt door de stratenmakers, zodat deze drukke kruising weer snel voor het verkeer vrijgegeven kon worden. Vrijdag was de klus geklaard en het straatwerk ziet er nu weer keurig netjes uit.