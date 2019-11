Herfstbingo van de Supportersvereniging

Vrijdag vond in de Jozef de Herfstbingo plaats van de Supportersvereniging. De zaal zat bijna vol met zo’n 300 leden van de S.V., waarvan het overgrote deel vrouwen. Bingomaster was als vanouds Ben Tuijp en hij werd op het podium geassisteerd door Anneke Schilder, die de prijzen uitdeelde aan de winnaars.

Er werden in totaal acht bingorondes gespeeld, waarvan twee superrondes met extra grote prijzen. Als er meerdere malen “Bingo!” was moesten dobbelstenen gegooid worden en degene die het hoogste aantal had mocht als eerste uitzoeken. Het podium was weer vol met prijzen gezet.

Tussen de bingorondes door werden ook verlotingen gehouden waarmee ook mooie prijzen te winnen waren. Verder werden de gasten van de Supportersvereniging verwend met enkele lekkere “Jozef-happen”.