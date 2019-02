Heropening van compleet vernieuwde Charrell & Do

Vorige week zondag is gestart met de grondige verbouwing beneden van de mannenafdeling van Charrell & Do. De mannen- en damesmodezaak is al ruim 43 jaar een begrip in Volendam en omstreken. Drie jaar geleden heeft Nathalie Smit de zaak overgenomen. Nadat eerder de damesafdeling boven is opgeknapt, was tijdens de Krokusvakantie de mannenafdeling op de begane grond aan de beurt. In eigen beheer heeft Nathalie de grootscheepse verbouwing uitgevoerd en het resultaat is verbluffend mooi geworden. Echt alles is in de zaak vernieuwd: de vloer, wanden, plafond en het meubilair.