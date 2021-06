Gerard Schilder veranderde doemscenario in een betekenisvol leven

Herseninfarct, hartfalen en dan afstuderen tot registeraccountant

Nietsvermoedend zat Gerard Schilder (32) op woensdag 20 januari thuis naar de inauguratie van Joe Biden te kijken, toen hij licht in zijn hoofd werd. ,,Ik werd opeens moe, duizelig en kreeg het warm”, herinnert de Volendammer zich. Een paar dagen later vocht Gerard op de Intensive Care van het Dijklander ziekenhuis en AMC voor zijn leven. Na de gevolgen van een herseninfarct en een agressieve bacterie die zijn hart aanviel, leek een goede afloop ver uit het zicht. Maar alsof het een script van een Hollywood-tranentrekker betrof, schudde Gerard een paar maanden later de hand van zijn examinator en studeerde hij af als registeraccountant.

Door Kevin Mooijer

,,Vanwege de coronamaatregelen werkte ik als accountant al sinds maart vorig jaar thuis”, begint Gerard zijn verhaal. ,,Tijdens mijn thuiswerkperiode heb ik een vaste routine ontwikkeld waar ik me trouw aan hield. Zo eindigde ik mijn dag bijvoorbeeld altijd met een avondloopje door Volendam.” Op woensdag 20 januari startte Gerard zijn dag zoals hij inmiddels gewend was. ,,Na mijn ontbijtje zette ik de laptop aan en las mijn nieuw binnengekomen mailtjes door. Ik ging lekker aan het werk, tot ik rond 12 uur ’s middags een beetje licht in mijn hoofd werd. Ik kreeg het warm, werd moe en had nergens fut voor. Ik moest iedere regel tekst op mijn scherm drie keer lezen voordat ik had opgeslagen wat er stond. Vanwege mijn klachten besloot ik dat ik ‘s middags niet verder zou kunnen werken.”