Herstelwerk bestrating parkeervakken

Vrijdag waren twee medewerkers van stratenmakersbedrijf Hennephof en Jonk aan het werk in de Dahliastraat. Hier vond herstelwerk plaats aan de bestrating van twee vakken van de parkeerstrook.

Na het verwijderen van de klinkers en het ophogen en uitvlakken met zand zijn de twee parkeervakken weer keurig netjes strak bestraat. Ook het verzakte straatwerk rond een hemelwaterkolk in de Dahliastraat, nabij de inrit bij de bibliotheek, werd opgeknapt, zodat bij regen het water weer in de put kan lopen. In één dag werd deze klus geklaard door de mannen.