Na Brykey Beat en Goud portretteren Marco en Michel straks…

Het bijzondere van Volendamse tweelingen

Tweelingen hebben veel van hetzelfde, dat maakt ze speciaal. Soms zijn het twee mensen met één gedachte, soms lijken ze als twee druppels water op elkaar. Of heeft de één de ander verloren. Van tweelingen is sowieso bekend dat het complicaties kan opleveren tijdens de zwangerschap. Er zijn echter ook moeders, die bij de bevalling te horen kregen dat er nóg een kind ter wereld zou komen. Verhalen genoeg, zo weten Michel Veerman en Marco Bakker inmiddels. Het creatieve duo legde eerder samen lokale muzikanten (Brykey Beat) en sporters (Goud) vast in woord en beeld en gaat vanaf medio november Volendamse tweelingen portretteren, in een wekelijkse serie voor de Nivo. Michel: ,,Het gaat over gewone mensen, vaak met een bijzonder verhaal.”

Door Eddy Veerman

,,Je bent altijd aan het nadenken over iets nieuws als je het ene hebt afgerond”, begint Marco over hun derde coöperatie. ,,We bedachten dat we sowieso alle tweelingen in Volendam in kaart willen brengen. Ik heb met professor De Geus van het VU-ziekenhuis contact gezocht, want ik wilde graag berekenen hoeveel tweelingen ons dorp – gekeken naar het landelijke gemiddelde – zou moeten hebben. Dat zouden er vierhonderd kunnen zijn.”

Marco: ,,Maar we zaten zo snel op de tweehonderd en meer, dat het er best eens meer zouden kunnen zijn. Dat zou betekenen dat Volendam boven het landelijke gemiddelde zou liggen.”

Michel: ,,Het idee was om twee verschillende foto’s te maken in een studio. Waarbij de tweede net iets anders is. We zoeken sowieso naar variatie. Sommige tweelingen lijken zó veel op elkaar, dat we ook een keer hebben gevraagd om voor de tweede foto van kleding te wisselen. Zoek dan maar eens het verschil.” Marco: ,,Ik begon zelf ook te twijfelen en moest aan één van hun kinderen vragen of ze écht kleding hadden gewisseld.”

Het duo heeft al enkele tweelingen geportretteerd. Zoals bij de voorgaande samenwerkingen verzorgt Michel de tekst en dat vergde met de muzikanten en sporters veel voorbereiding. ,,Dan interviewde ik de mensen over of juist vanwege datgene wat ze hebben bereikt. Tweelingen hebben niet zo’n verhaal, daarom moet je goed luisteren en zoeken naar die andere invalshoek, naar dat bijzonderheidje.”

,,We hebben veertig vaste vragen, over verschillen, of dezelfde eigenschappen, maar zodra ze gaan vertellen, dan ga je daar op inzoomen.” Marco: ,,Uit elk verhaal moet je de krenten halen.”

Michel: ,,We hebben niet alleen ééneiige maar ook twee-eiige tweelingen. We hebben de jongste en de oudste – waarvan wij weten – al gefotografeerd, dus we beslaan de tweelingen vooralsnog van 0 tot 83 jaar. Die laatste heeft nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. ‘We bellen elkaar altijd als er iets in de familie’, zei één van de twee. Ze wisten ook nog te vertellen over die oorlogstijd.”

‘Er zijn tweelingen

waarbij als de

één oorontsteking

rechts heeft,

de ander pijn aan het

linkeroor voelt’

,,We wilden echt iets speciaals maken en Marco vond iets van een Amerikaanse fotograaf, wat we vervolgens naar eigen hand hebben gezet, dat is heel leuk.” Marco: ,,Je wilt toch een andere vorm kiezen dan bij de muzikanten en sporters. Het gaat nu meer om de interactie tussen de twee hoofdpersonen, je kijkt hoe ze reageren op elkaar. Tweelingen hebben tenslotte een bijzondere band.”

Michel: ,,We willen heel graag dat als mensen deze aankondiging lezen, zij de tweelingen die ze kennen aan ons mailen, want we willen zo graag – ook al kunnen we ze niet allemaal fotograferen – de lijst compleet hebben. De gemeente kan ons niet aan die lijst helpen en historici – zoals Crelis Tuip – hebben ook niet zo’n lijst, want het werkt nou eenmaal anders met stambomen. Als dit lukt, om de tweelingen van 1935 tot 2021 in kaart te krijgen, dan kom je wel ergens mee aanzetten. Dat laat mij niet los.”

,,We zouden het uiteindelijk graag bundelen in een boek. Maar zo’n dik en groot boek, dat weten we inmiddels, kost een hoop centen.” Marco: ,,We merken wel dat er belangstelling voor het onderwerp is, qua regionale media. We gaan het gewoon aftasten en dan zien we vanzelf straks waar het toe leidt.”

Fotograaf en schrijver stuitten inmiddels ook op tweelingen, waarvan de helft, soms op jonge leeftijd, is overleden. ,,Dat leidt tot gesprekken met een hele bijzondere dimensie. Een het contrast is soms heel groot. Van dramatiek naar humor. Meestal is dat met wat oudere tweelingen.”

,,We hebben ook de bijnamen er bij, dus we kunnen ook zien in welke families de tweeling het vaakst voorkomt. Stel je voor dat jouw zoon verkering krijgt met een ‘Kirrie’, dan is er een verhoogde kans op een tweeling… Het is echt interessant, als je een bloedlijn gaat maken, dan bedekt dat heel Volendam.” Michel’s ogen glinsteren. Hij is helemaal in de ban van het project. ,,Er zijn tweelingen waarbij als de één oorontsteking rechts heeft, de ander pijn aan het linkeroor voelt. En wist je dat een tweeling hetzelfde dna heeft…”

Denk je Michel en Marco te kunnen helpen, mail dan de namen van de tweeling, geboortedatum, plaats en tijd naar michelveerman68@gmail.com

Marco Bakker en Michel Veerman portretteren de tweelingen in Volendam. Foto Marion Bos