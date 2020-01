(Ex-) hart- en vaatpatiënten sporten wekelijks een uurtje bij 'Het Kloppend Hart’

‘Het hart moet in beweging blijven’

Iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur vult sporthal De Seinpaal zich met een zeer diverse groep sporters. Ze komen uit Marken, Monnickendam, Oosthuizen, Edam en Volendam, maar allemaal hebben ze een ding met elkaar gemeen. Elk van hen heeft in zijn of haar leven te kampen (gehad) met een hart- of vaatziekte. Speciaal voor deze groep mensen organiseert stichting ‘Het Kloppend Hart’ al meer dan dertig jaar wekelijks een afwisselende en gezellige training onder deskundige begeleiding.

Door Leonie Veerman

Wie een training van ‘Het Kloppend Hart’ bijwoont, zou op het eerste gezicht niet zeggen dat alle sporters hart- of vaatpatiënten zijn. Alle aanwezigen doen geconcentreerd mee aan de oefeningen en hoewel een aantal van hen rondloopt met een pacemaker of een interne defibrillator, gaat het er redelijk fanatiek aan toe.

Kan al die inspanning geen last als je hartklachten hebt? Volgens voorzitter Ton Jonk (77), secretaris Johan Regeling (70) en penningmeester Siem de Boer (71) absoluut niet. „Het is zelfs extra belangrijk om in beweging te blijven als je hart- of vaatpatiënt bent,” zegt Siem. „Vroeger keek men daar nog heel anders tegenaan. Als je het toen aan je hart kreeg, was het gedaan met je. Je kon meteen stoppen met werken en achter de geraniums zitten. Je moest het vooral erg rustig aan doen. Eind jaren tachtig vond er een grote omslag plaats in het denken over hartklachten: men begon het hart echt als spier te zien en besefte hoe het belangrijk het is om deze in beweging te houden."

In die tijd werkte er een enthousiaste cardioloog in het Waterland ziekenhuis: dr. Slob. „Hij was een groot voorvechter van deze nieuwe denkwijze”, herinnert Siem zich. Op zijn initiatief is in 1988 ‘Het Kloppend Hart’ opgericht. Nog steeds worden alle patiënten op de afdeling cardiologie in Purmerend geattendeerd op de bijzondere sportclub in Volendam. „We hebben daar ook posters hangen en ze krijgen allemaal onze flyer”, zegt Johan.

„Omdat iedereen hier toch al een beetje op leeftijd is en te maken heeft – gehad – met dezelfde klachten, heerst er een groot gevoel van eensgezindheid”, zegt Siem. Ton benadrukt dat het als hartpatiënt belangrijk blijft dat je jezelf niet voorbij loopt. „Je moet altijd goed naar je eigen lichaam blijven luisteren. En dat is ook zo fijn aan onze groep, hier mag je alles op je eigen tempo doen, we jagen elkaar niet op.” Johan knikt: „En we letten ook goed op elkaar.”

Elke week zijn er twee deskundige trainers aanwezig om de sporters te begeleiden. En zij halen letterlijk alles uit de ruime kast van de nieuwe sporthal De Seinpaal om er een gevarieerde training van te maken. Op lange matten worden buikspieroefeningen gedaan, op verschillende banken worden oefeningen uitgevoerd voor de beenspieren en met speciale weerstandselastieken (Dynabands) wordt aan de armspieren gewerkt. In het laatste half uur wordt er gevolleybald.

Om voor iedereen een passend trainingsprogramma te bieden, wordt er getraind in twee groepen. „In de ene groep wordt net iets fanatieker getraind dan in de andere”, vertelt Siem. „Zodat er voor iedereen voldoende uitdaging is.”

Naast de vele gezondheidsvoordelen die het uurtje sporten op woensdagavond met zich meebrengt, vinden veel deelnemers het ook simpelweg erg leuk. „Ik kijk hier de hele week naar uit”, zegt een deelnemer als het volleybalnet wordt opgezet voor het laatste half uur van de training.

Niet alleen vertellen deelnemers dat het sporten ze meer zelfvertrouwen geeft en hun conditie verbetert, ook het sociale aspect wordt vaak genoemd. „Ik zit met verschillende sporters uit Monnickendam in een WhatsApp groep en iedere woensdag rijden we samen naar Volendam”, vertelt Johan. „Dat is altijd hartstikke gezellig.”

Een groep dames knikt instemmend als hen gevraagd wordt of het inderdaad zo gezellig is in de sportgroep: „Wij zitten hier vaak een kwartier van tevoren al klaar in de kleedkamer, zodat we even een praatje kunnen maken voordat we beginnen.”

Hoewel het aantal hart- en vaatpatiënten constant toeneemt, meldden zich de afgelopen jaren weinig nieuwe sporters aan. Dit tot verbazing van het driekoppige bestuur van Het Kloppend Hart. „We zijn in 1988 begonnen met vier leden en op dit moment hebben we er bijna veertig, bij ons kunnen zeker meer sporters terecht”, zegt Johan. „Misschien drempelvrees? Helemaal niet nodig. Bij Het Kloppend Hart zijn er geen drempels.”

Ben je zelf ook hart- vaatpatiënt en nieuwsgierig geworden naar de trainingen van ‘Het Kloppend Hart’? Nieuwe sporters zijn van harte welkom. Kom eens langs of sport gelijk mee in De Seinpaal op woensdag van 19.30 tot 20.30 uur.

Voor meer informatie kun je bellen met Siem de Boer: 06 23 77 79 07 of met Johan Regeling: 06 44 52 51 99, of mailen naar kloppendhart@kpnmail.nl