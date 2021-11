Volendams bedrijf Universal Vitality wil met revolutionair product herstel en welzijn bevorderen

‘Het is een oplossing voor het probleem Covid-19’

,,De wereld moet het weten”, zeggen de mensen die positieve ervaring hebben met de druppels van Universal Vitality in Volendam. ,,Die druppels hebben een preventieve werking en verkleinen de kans op Covid-19. Als mensen wel positief testen en ziek worden, bespoedigen de druppels de genezing en zorgen voor een kleinere kans op long covid. Dat zijn onze bevindingen na anderhalf jaar en nu inmiddels zo’n bijna vierhonderd mensen het gebruiken”, vult de ontwikkelaar, drs. Joop Tol, aan.

Door Eddy Veerman





Met de positieve ervaringen van het druppels-supplement, genaamd CO20, in de hand klopten Tol en zijn medewerkers van Universal Vitality bij diverse instanties als het RIVM en GGD aan, alsmede universiteitsziekenhuizen en Kamerleden. Het is lastig om landelijke erkenning te krijgen in het huidige politiek en wetenschappelijk landschap. Daarom willen we het nu vanuit ons eigen dorp kenbaar maken. En we hopen dat hierdoor meer mensen ook deze ervaring mogen gaan meemaken en dat de bekendheid zich verspreid.”

,,Onze missie is het creëren van een betere – gezondere – leefomgeving en welzijn van mensen, door middel van het ontwikkelen van producten waaronder apparatuur en supplementen, die de vitaliteit, het welzijn en welbevinden bevorderen. Om dit doel te bereiken wordt er gebruik gemaakt van nieuwe inzichten omtrent gezondheid en een eigen ontwikkelde vernieuwende technologie. Onze technologie is vastgelegd in Europese patenten en door wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat onze technologie een significant verschil laat zien.”

,,Onze supplementen zijn revolutionair effectief. Wij zouden echter vanwege het revolutionaire karakter meer willen onderzoeken. Dit willen we graag samen doen met een universitair ziekenhuis of een erkend geneeskundig instituut Hierdoor kunnen we het nog breder uitrollen en veel meer mensen helpen.”

‘Er gaat een

preventieve werking

van uit, voor zowel

gevaccineerde als

ongevaccineerde mensen

en – schoolgaande – kinderen’

,,Met gepatenteerde technologie, die we doorontwikkeld hebben, behandelen we druppelflesjes met ultra zwakke elektromagnetische stralingsenergieën, zodanig dat we een middel produceren dat effectief is tegen Corona, zowel preventief als curatief. We noemen dit product CO20. De effectiviteit stellen we vast in onze praktijk waarbij we goede resultaten boeken. De effecten op de vloeistof (water) in de druppelflesjes kunnen we wetenschappelijk meten in veranderingen in de weerstand en de temperatuur, die de quantumeffecten verklaren die onze technologie realiseert. Nieuwe varianten die ontstaan worden indien nodig aangepast. Het produceren van de druppelflesjes is gemakkelijk en eenvoudig te realiseren.”

,,Er gaat een preventieve werking van uit, voor zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen en – schoolgaande – kinderen. Door het innemen van een voorgeschreven aantal druppels verkleint het de kans op het besmet raken met corona. Het product kent geen bijwerkingen. Mocht een persoon toch klachten krijgen en na de huisarts of GGD te hebben geraadpleegd vervolgens positief te worden getest, kan die persoon daarna met ons eventueel contact opnemen om het aantal druppels aan te passen. Om zo snel mogelijk te kunnen herstellen.”

De kosten van het supplement bedragen 25 euro. ,,Je doet er zo’n twee maanden mee. Wij zien het als een oplossing voor het probleem Covid-19. De ervaringen van mensen ondersteunen die overtuiging. Galileo Galilei zei ooit: ‘de wereld is bol en niet plat’. De afloop is bekend.”

Enkele ervaringen van mensen:

Mevrouw Schilder uit Volendam: ,,Ik meldde mezelf met hoge koorts – op aandringen van mijn zoon en van Joop Tol – in het ziekenhuis en daar werden Covid-19 en een dubbele longontsteking geconstateerd. Aldaar kreeg ik tien liter zuurstof toegediend. Door de Vitality-druppels herstelde ik razendsnel, na vijf dagen werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. In de derde week kreeg ik geen zuurstof meer toegediend en de arts vond – na het zien van de CT-scan – het opmerkelijk dat de longen volledig hersteld waren en verbazingwekkend dat er geen sprake was van restklachten en vermoeidheid. Ik maakte, eenmaal ontslagen uit het ziekenhuis, tevens gebruik van de gepatenteerde apparatuur van het Universal-herstelcentrum in Volendam. Binnen drie weken stond ik in de sportschool.”

De heer Bos uit Utrecht: ,,Ik heb vorig jaar tijdens onze skivakantie in Oostenrijk corona opgelopen en had hoge koorts en druk op de borst. Na het innemen van de druppels kon ik na een week weer functioneren en na ruim een maand kon ik weer vier keer per week sporten.”

Mevrouw IJmker uit Castricum: ,,Ik werd geconfronteerd met het virus, maar na een week was ik helemaal klachtenvrij en dat was opmerkelijk, aangezien ik een half jaar eerder nog een zware chemokuur heb ondergaan. Door gebruik te maken van zowel de druppels als de apparatuur van het Universal-herstelcentrum was mijn weerstand geheel geoptimaliseerd.”

Voor meer informatie, zie

www.universal-vitality.com

info@universal-vitality.com