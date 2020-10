Het Melkmeisje als muurschildering

Nick en Nancy Keizer, die wonen in de Gerardusstraat, hebben hun woning verbouwd. Daarbij hadden ze de wens om een muurschildering te laten maken van het beroemde schilderij “Het Melkmeisje” van Johannes Vermeer.

Aan Kim Schilder werd gevraagd of zij wilde proberen deze muurschildering te maken. Kim krijgt al jaren schilderles van Angelique van den Hogen. Zij heeft al verschillende schilderijen gemaakt en wilde graag deze uitdaging aangaan. Voor de eerste keer werd door Kim Schilder een muurschildering gemaakt.

In de zomervakantie is zij begonnen aan dit kunstwerk dat 2.50 bij 2.90 meter groot is geworden. Na de 6 weken schilderen in de vakantie heeft ze ook de zaterdagen eraan gewerkt. In totaal zo’n 250 uur. Het is een geslaagde muurschildering geworden, die vorige week gereed is gekomen.