Horecazaken Edam-Volendam heropenen met tijdelijk uitgebreide terrassen

‘Het moet géén zuipfestijn worden’

De horeca van Edam-Volendam is druk bezig met de voorbereidingen op de hernieuwde openstelling vanaf 1 juni. Dan kunnen cafés en restaurants vanaf 12.00 uur binnen maximaal dertig gasten ontvangen. Het totaal aantal mensen dat men mag verwelkomen, kan worden verhoogd door gebruikmaking van de terrassen. De gemeente stemde daarom in met een tijdelijke uitbreiding van het aantal buitenzitplaatsen. Dit betekent bijvoorbeeld dat gasten ook beneden aan de dijk kunnen gaan plaatsnemen.

Door Laurens Tol

Jan Zwarthoed (Pom) en Danny van Noorden staan als horecaondernemers voor een grote uitdaging. Het zal een hele klus worden om aan alle regels en eisen te kunnen voldoen.

,,Als je een horecabedrijf kunt leiden, dan kun je ook naar de maan toe”, zegt Danny met een glimlach. ,,Het zal zo meteen een hoop werk voor ons worden. Naast ons normale werk, moeten we zo meteen politieagent en dokter zijn. We moeten namelijk vragen aan gasten of ze klachten hebben voordat ze kunnen plaatsnemen. Als we weer opengaan, kunnen mensen dus helaas niet meteen gaan zitten. Men kan zich melden bij een medewerker die een plaats aanwijst of vertelt dat er een wachttijd is. En toch zijn we zeker ook heel blij dat we weer open kunnen.”

Het was voor horecaondernemers een welkome mededeling dat ze hun terrassen tijdelijk mogen uitbreiden naar plekken ‘waar dat mogelijk is’. Jan schetst de gevolgen van dit besluit. ,,De reguliere terrassen blijven hetzelfde. Dus voor Danny en mij betekent dit dat we op de dijk niet meer tafels en stoelen mogen plaatsen, maar wel onderaan op de loswal. Veel zullen het er niet worden. Er moet namelijk 4,20 meter van de openbare weg vrijblijven voor hulpdiensten. Verder mogen wij ’s avonds uitbreiden naar het gebied vóór de winkels naast ons. Ook mogen we iets eerder open dan normaal, ’s morgens om 8.30 uur. Maar dat is om het even”, vertelt Jan.

‘Een paar borrels

drinken kan,

maar aan de rol niet;

dit geldt voor

de gehele horeca’

Gesuggereerde noodoplossingen als afscheidingen van plastic en schotten tussen de tafels zijn inmiddels van de baan. Als gasten zijn gecheckt en worden toegelaten tot de horecazaak, dan mogen obers hen ook bedienen. Diverse cafés en restaurants gaan wel werken met ‘tijdzones’. Dit betekent dat mensen hun plaatsen voor een bepaalde periode kunnen reserveren, waarna men plaatsmaakt voor anderen. Elk etablissement bepaalt afzonderlijk welke tijdzones men hanteert.

Jan en Danny benadrukken dat ze hun zaken alleen kunnen openen als gasten hun verantwoordelijkheid nemen. Al druist het in tegen hun ‘horeca-natuur’, ze beklemtonen dat uitgebreid borrelen is er voorlopig niet bij is. Danny: ,,Het moet géén zuipfestijn worden. Mensen moeten hun gezonde verstand gebruiken. Een paar borrels drinken kan, maar ‘aan de rol’ niet. Dit geldt voor de gehele horeca. Mensen bellen mij regelmatig met de vraag of ze een feestje kunnen vieren, maar dit is dus uitdrukkelijk niet mogelijk. Natuurlijk is dit niet makkelijk voor ons. Wij zijn de ‘gastvrijheidssector’ bij uitstek. Dit is tegennatuurlijk, maar het moet echt.”

Met 1 juni in aantocht komt er voor horecaondernemingen een einde aan een historische periode van gesloten zijn vanwege de pandemie. Jan en Danny zien de heropening van hun zaken als hoopvol voor de toekomst. Jan: ,,We zijn natuurlijk heel blij, wat dacht jij dan. Er is gelukkig wat licht aan het eind van de tunnel.” Danny: ,,We gaan er positief in. Dit is weer een frisse start. Het is in ieder geval íets dat we kunnen doen. We gaan ervan uit dat gasten zich verantwoord zullen gedragen. Als dat gebeurt, dan zal de heropening een succes worden.”

Sommige horeca blijven gesloten

Niet alle horecaondernemingen openen vanaf 1 juni hun deuren. Cornell Tol houdt zijn zaken ‘&Drinkz’ en ‘Café de Buren’ gesloten. Hij dacht lang na over dit besluit. Cornell vertelt: ,,Ik wachtte steeds op wat de exacte regels zouden worden. De vraag of er twee of vier mensen aan een tafel mogen zitten, was van belang. Het eerste blijkt nu het geval te worden. Dan is het voor mij niet te doen. In &Drinkz kan ik dan twaalf gasten ontvangen, in De Buren twintig. En dan moet er ook nog een medewerker bij de deur om reserveringen aan te nemen. Kortom, het is niet rendabel te krijgen voor mij. Uiteraard hoop ik dat we binnenkort weer open kunnen. We leven van persconferentie naar persconferentie.”