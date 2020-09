Nancy Keizer weet nog steeds niet wie zij tijdens rampnacht bijstond

Het ontbrekende stukje van de heelmakende puzzel

Op 1 januari is het straks 20 jaar geleden dat Volendam breaking news was in Amerika (CNN) en Groot-Brittannië (BBC). Nederland raakte geschokt, omdat bar De Hemel in brand stond en tientallen feestvierende kinderen – van buiten en van binnen – verwond raakten. Veertien jongeren kwamen te overlijden, duizenden mensen waren betrokken. Families, vrienden, omwonenden, hulpverleners, ooggetuigen, velen raakten getraumatiseerd. Naast de vele drama’s bracht de nasleep van de Nieuwjaarsbrand ook onvoorstelbare veerkracht en verrassende soms ontroerende gebeurtennissen met zich mee in de twintig jaar daarna. De Nivo brengt vanaf een reeks verhalen met mensen uit die betrokken groep. Vandaag Nancy Keizer (43), mede-eigenaresse van BodyResults. Ze maakt onderdeel uit van een grote groep mensen die ter plekke zich ontfermde over slachtoffers met ernstige verwondingen.

Door Eddy Veerman

,,De vraag om erover te vertellen, maakte naderhand emoties bij me los. Ik twijfelde naderhand, wil ik mijn verhaal wel openbaar maken? Wat brengt het mij? Ik praatte er immers nooit meer over”, begint ze. ,,Toch zit het van binnen en het is een deel van je leven. Veel mensen weten niet dat ik er bij betrokken was en dat zal voor meerdere dorpsgenoten gelden, die die avond hebben geholpen. Dus misschien kan ik er ook anderen mee helpen, nu de gebeurtenis en de gevolgen weer ter sprake komen in het dorp. Misschien is het ook goed, omdat mijn puzzel van die nacht niet helemaal compleet is. En, het heeft mij heel veel goeds gebracht. Uiteindelijk.”