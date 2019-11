Spaanse voetbalopleider José Mari razend enthousiast over FC/AV

‘Hier liggen grote toekomstmogelijkheden’

Vanuit het netwerk van Team Jonk kregen FC en RKAV Volendam afgelopen week bezoek van José María Amorrortu Prieto (66), voormalig speler, trainer én technisch directeur van Athletic Bilbao en directeur opleiding van Atletico Madrid. Hij keek zijn ogen uit.

Door Eddy Veerman

De Spanjaard en Jonk’s collega Ruben Jongkind leerden elkaar in 2012 kennen tijdens een bijeenkomst van de European Club Association, waarbij Jongkind Ajax vertegenwoordigde. ,,We bezochten Bilbao, een bijzondere club omdat daar alleen Basken spelen, dus zij moeten het van de eigen jeugdopleiding hebben. Ik ben half Spaans, dus de connectie was snel gelegd met José. Hij heeft nog tegen Johan Cruijff gevoetbald, daarna heeft hij de jongste jeugd getraind van Bilbao, maar ook het eerste en hij is technisch directeur geweest.”

José Mari was ook hoofd opleiding bij Atletico Madrid, toen daar de jeugdspelers rondliepen waar trainer Diego Simeone tegenwoordig in de hoofdmacht mee werkt. Jongkind: ,,We doen momenteel de audit bij de opleiding van de FC en RKAV, we interviewen ook de jeugdtrainers van de RKAV, observeren wat er is en waar de kansen liggen. Dan is het ook goed als andere ogen mee kijken en daarvoor kunnen we ons netwerk gebruiken.”

Jongkind raakte enthousiast van wat hij bij de RKAV ziet. ,,Er is geen reden om te denken dat je niet kunt proberen te creëren wat vroeger was. Dan moet je er wel in geloven. Volendam is uniek. Als je ziet wat er allemaal bij de RKAV voorhanden is, dat is prachtig. Wij zien het als één geheel, de FC en AV.”

José Mari observeerde tijdens trainingen, keek wedstrijden en sprak met diverse trainers. ,,Er heerst een goede atmosfeer, hier liggen grote toekomstmogelijkheden.”

,,De club Athletic Bilbao kan een voorbeeld zijn voor de opleiding en ontwikkeling van andere clubs. Alle spelertjes zijn geboren in de regio. Dat is de clubpolicy en de club is van het volk, van de socios. Zij zijn eigenaar van de club.”

,,Ik heb hier een goede impressie gekregen. Met betrekking tot de faciliteiten, maar ook het gevoel voor eigen identiteit. Jongens en meisjes, die iedere dag voetbal spelen en op de fiets naar de club komen. Veel trainers, coaches en opleiders, ook vaders op de velden. Het was fantastisch om te zien.”

Hij herhaalt het woord ‘fantastisch’ een paar keer. ,,Omdat ik ook zie dat het met weinig overbodige druk gebeurt, je ziet het plezier en geluk op de gezichten van de kinderen. Tuurlijk bestaat voetbal uit methodes en principes, maar Ruben Jongkind en zijn collega's zijn ervaren mannen en kunnen hier een groot project van maken.”

,,In 1994 werd ik jeugdopleider en wilde ik andere landen bezoeken, om te kijken hoe ze het daar deden. Als eerste koos ik Nederland en ik kreeg een verbazingwekkende indruk. Vanaf toen kwam ik hier elk jaar, om bij Ajax, PSV, Feyenoord of AZ te kijken. Want voor mij was het een gigantische mogelijkheid om te leren. In Holland wordt het namelijk een belangrijke zaak gevonden om te leren en op te leiden. Aangezien hier maar 18 miljoen mensen wonen. En tóch hebben ze met het nationale team en de grote clubs regelmatig grote successen. Daarom is Nederland een uitstekende referentie. Spelers nemen graag verantwoordelijkheid en initiatief.”

,,Ik vond het ook mooi om vorige week maandag eerst Jong Ajax tegen FC Volendam te zien en de avond daarna Ajax tegen Chelsea. Ook bij Jong Ajax zag je dat hoge niveau op sommige momenten, maar Volendam probeerde ook te blijven voetballen én met karakter.”

,,Je ziet het aan Chelsea. Ze hebben een transferverbod en nu moeten ze gedwongen jongere spelers inzetten en je ziet wat er gebeurt. Nederland is in vergelijking met andere landen niet zo groot en voelt daarom ook de behoefte, de noodzaak, om zelf op te leiden. Wij hebben dat in Bilbao ook. We willen in de La Liga blijven spelen met jongens uit de eigen regio, dus dan moét je het beste investeren in je eigen opleiding.”

,,Als men die nood hier in Volendam ook gaat voelen, kan er iets moois ontstaan. Dat is niet gemakkelijk, daar is bewustwording voor nodig. Je moet bepaalde zaken zoals voetbalprincipes, je normen en waarden, communicatie, op orde brengen. Mensen overtuigen dat een transformatie nodig is om naar een gezamenlijk gedragen visie te gaan.”

,,Ik zie veel gelijkenissen tussen Bilbao en Volendam. Het identiteitsgevoel, we hebben een eigen taal, zijn trots op wat we bereiken. De potentie hier is groot; nu nog tot samenhang komen. In het voorjaar zal ik terug komen om mijn steentje bij te dragen.”

Foto: Ruben Jongkind, José Mari en diens naamgenoot, RKAV-jeugdtrainer José Pelk, in een amusant gesprek.